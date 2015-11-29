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    «Палермо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция

    После неудачного старта сезона "Ювентус" тихой сапой набирает обороты и в последних трех играх неизменно побеждает. До зоны еврокубков уже рукой подать, но для этого необходимо продлевать победную серию и обыгрывать в гостях типичного середняка "Палермо".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Палермо" – "Ювентус". Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 10:49
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