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    Точилин: «Чувствую, Погребняка должно «прорвать»

    Бывший игрок "Динамо" Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ между бело-голубыми и "Локомотивом".

    –​ Встреча «Динамо» и «Локомотива» –​ центральная в 17-м туре?

    – Не знаю насчет центральной, но это дерби. Уверен, обе команды будут играть исключительно на победу, поскольку она им очень нужна. «Локомотиву» – чтобы продолжить погоню за ЦСКА, а «Динамо» – чтобы подняться повыше, ведь руководство, насколько я помню, ставило цель попасть в еврокубки.

    «Локомотив» –​ фаворит?

    – На бумаге – да, но вообще в таких матчах фаворитов не бывает, поэтому оценил бы шансы как 50 на 50. К тому же «Динамо» лучше действует против команд, которые тоже пытаются играть в футбол.

    –​ Матч «Динамо» «Локомотив» закончится со счетом…

    – 2:1 в пользу динамовцев. Мне бы хотелось, чтобы бело-голубые сыграли «на ноль», но у «Локо» приличная линия нападения. Чувствую, что должно «прорвать» Погребняка. Один он точно забьет.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.11.2015 10:36
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