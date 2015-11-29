«Ливерпуль» – «Суонси». Онлайн-трансляция

Те места, которые на данный момент занимают "Ливерпуль" и "Суонси" в турнирной таблице, едва ли могут радовать оба коллектива. Победа в очном противостоянии может помочь "мерсисайдцам" вплотную подобраться к числу сильнейших команд, а "лебедям" оторваться от маячащей зоны вылета.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" – "Суонси". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:15, не пропустите!