Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Луч-Энергия» обыграла КАМАЗ, «СКА-Энергия» и «Балтика» разошлись миром

    В стартовом матче 24-го тура ФНЛ "Луч-Энергия" добилась волевой победы над КАМАЗом – 2:1. В первом тайме команды обменялись быстрыми голами, а во втором – точный удар Михаила Козлова принес коллективу из Владивостока седьмой успех в сезоне, который помог "тиграм" покинуть зону вылета.

    В другой встрече дня "СКА-Энергия" и "Балтика" разошлись миром – 1:1.

    Чемпионат России. ФНЛ. 24-й тур

    Луч-Энергия (Владивосток) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Килин, 15; 1:1 – Славнов, 22 (с пенальти); 2:1 – Козлов, 52.

    СКА-Энергия (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Чхапелия, 83; 1:1 – Карасев, 88.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2015 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11