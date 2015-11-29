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    Ферреро: «Михайлович оставил меня ради более капризной невесты»

    Президент "Сампдории" Массимо Ферреро рассказал о своих взаимоотношениях с нынешним главным тренером "Милана" Синишей Михайловичем, который ранее возглавлял генуэзцев.

    "Я очень много забочусь о Михайловиче. Сказал ему, что тренеры похожи на жен, а Синиша ответил, что оставил меня ради более капризной невесты. Очевидно, она выше ростом.

    Теперь я нашел мужчину всей жизни, и это Винченцо Монтелла. Мы с ним одного роста. Его называют Аэропланом, надеюсь, с ним мы будем долго летать", - отметил Ферреро.

    Источник: Football Italia

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    29.11.2015 08:30
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 14:40

      Юморист....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 ноября 2015, 11:12

      Гей????

      -1
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      ...
      Рейтинг: +36

      graf34 > джон базелон 29 ноября 2015, 14:41

      какое атрофированное сознание - и сразу гей?

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