«Боруссия» Д – «Штутгарт». Онлайн-трансляция

Дортмундская "Боруссия", демонстрирующая в этом сезоне яркий футбол, изо всех сил пытается навязать борьбу "Баварии" в споре за титул чемпиона Германии. На данный момент отставание черно-желтых от первой строчки, где восседает действующий чемпион, составляет 11 очков, но в случае победы над "Штутгартом", который находится в зоне вылета, оно сократится до восьми пунктов.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Боруссия" Д – "Штутгарт". Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 17:30, не пропустите!