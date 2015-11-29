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    «Боруссия» Д – «Штутгарт». Онлайн-трансляция

    Дортмундская "Боруссия", демонстрирующая в этом сезоне яркий футбол, изо всех сил пытается навязать борьбу "Баварии" в споре за титул чемпиона Германии. На данный момент отставание черно-желтых от первой строчки, где восседает действующий чемпион, составляет 11 очков, но в случае победы над "Штутгартом", который находится в зоне вылета, оно сократится до восьми пунктов.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Боруссия" Д – "Штутгарт". Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 17:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 17:10
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