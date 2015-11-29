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    Энрике: «В этом сезоне «Барселона» играет еще лучше, чем в прошлом»

    Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике после победы своих подопечных в матче 13-го тура испанской Примеры над "Реал Сосьедадом" (4:0) заявил, что каталонская команда по сравнению с прошлым сезоном демонстрирует лучший футбол.

    "Есть ощущение, что мы находимся на пике своей формы. В этом сезоне "Барселона" играет еще лучше, чем в прошлом.

    Мы показываем футбол высокого уровня, но надеюсь, что лучшее впереди. В декабре еще никто и никогда не становился чемпионом Примеры, поэтому это будет важный месяц с захватывающими матчами в лиге и клубном чемпионате мира", - сказал наставник каталонцев.

    Источник: Football Espana

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    29.11.2015 08:04
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 29 ноября 2015, 09:19

      Барса сейчас и правда сметает все на своем пути

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      jakshylykov 29 ноября 2015, 09:07

      Даешь еще один ТРЕБЛ!

      1
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