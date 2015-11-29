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    Михайлович: «Если будем играть так и дальше, то сможем обыграть кого угодно»

    Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович прокомментировал победу своих подопечных в матче 14-го тура Серии А над "Сампдорией" (4:1).

    "В матче против "Ювентуса" мы не могли держать мяч в атаке, поэтому сегодня нам надо было изменить ситуацию к лучшему. Я доволен тем, что происходило на поле в этот вечер. Если будем играть так и дальше, то сможем обыграть кого угодно.

    Наша цель – выиграть оставшиеся матчи до Рождества. Я уверен, что во второй половине чемпионата мы будем играть лучше, тем более, все большие клубы мы будем принимать у себя дома", - отметил сербский специалист.

    Источник: Football Italia

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    29.11.2015 07:46
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