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    Маурисио: «После матча с «Зенитом» мы не будем впадать в эйфорию»

    Полузащитник "Терека" Маурисио поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против "Зенита", в котором грозненская команда праздновала успех со счетом 4:1.

    – Отношусь с уважением к «Зениту», там играют игроки высокого уровня, об этом свидетельствуют их результаты в Лиге чемпионов. Но и «Терек» – хорошая команда. Мы показали, как мы можем и умеем играть. Счастливы, что удалось выиграть, да еще и с таким счетом 4:1. Очень благодарен всем партнерам по команде за то, что полностью выложились на поле. Но мы не будем впадать в эйфорию, впереди еще матч с «Мордовией».

    – На поле порой кипели бразильско-португальские страсти, вы и Адилсон очень эмоционально общались с соперниками из «Зенита».

    – Каждый хочет выиграть, никому не нравится проигрывать, много адреналина. Это футбол, такое бывает.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    29.11.2015 07:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      Faith 29 ноября 2015, 10:36

      Малодец

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