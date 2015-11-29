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    «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн-трансляция

    В последние годы в споре с "Челси" "Тоттенхэм" выглядит весьма блекло, однако в январе этого года "шпорам" удалось прервать неудачную серию из поражений и ничьих и наконец-то победить. Теперь же именно подопечные Маурисио Покеттино подходят к лондонскому дерби в статусе фаворита и имеют неплохие шансы вновь оставить синих не у дел.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Челси". Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало в 15:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2015 14:55
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