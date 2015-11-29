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    Горяинов: «На нас просто наплевали в «Металлисте»

    Ветеран "Металлиста" голкипер Александр Горяинов прокомментировал финансовую ситуацию в харьковском клубе. В марте опытный вратарь вместе с защитником Денисом Кулаковым, который играет сейчас в "Урале", и еще несколькими футболистами команды объявили клубу бойкот и не вышли на матч 15-го тура сезона-2014/15 против "Динамо".

    "Большинства из тех футболистов уже нет в команде. Думаете эти игроки останутся, если так и будет продолжаться? Их тоже не будет. Я не жалею о том, что мы тогда протестовали. Может быть надо было поступить немного по-другому, и я знаю, как нужно было сделать, но не скажу.

    Тогда мы все правильно сделали. Мы себя уважаем и, к сожалению, на нас просто наплевали. Может это было эмоциональное решение, но мы хотя бы попытались сделать так, чтобы нас зауважали. К сожалению, не получилось, мы не получили свои деньги, наверное, и сейчас футболисты думают выходить на поле или нет, при такой ситуации в клубе", - сказал Горяинов.

    Источник: Football.ua

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    29.11.2015 07:00
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