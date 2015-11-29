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    Гвардиола летом может возглавить «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола летом может возглавить «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что испанец не намерен продлевать свой контракт с мюнхенским клубом. Ранее президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что вопрос о будущем Гвардиолы в клубе решится до конца года.

    Если испанец согласится на предложение «МЮ», манкунианцам придется выплатить Луи ван Гаалу около 7 миллионов евро компенсации за досрочный разрыв контракта, который рассчитан до лета 2017 года.

    Напомним, ранее сообщалось, что на Гвардиолу претендуют «Манчестер Сити» и "Арсенал".

    Источник: Telegraph.co.uk

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    29.11.2015 06:27
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