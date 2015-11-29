Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лебеденко: «Поведение игроков «Зенита» в некоторых моментах не красит команду»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от матча 17-го тура РФПЛ против «Зенита» (4:1). Хавбек пропускал встречу из-за дисквалификации.

    "Обидно пропускать такой матч. Такой праздник для Грозного, для «Терека». Это был экзамен для нашей команды, и мы сдали его на отлично. 4:1, хорошая игра, хороший контроль. Могли забить еще больше голов. Не дали сопернику разбегаться. Эмоции перехлестывают, не каждый день выигрываешь у чемпиона с таким крупным счетом.

    А гол мы привезли сами себе. «Зенит» думал, что сейчас отыграется, но мы забили им сразу же третий. Во втором тайме со стороны игроков «Зенита» в некоторых эпизодах было такое поведение, которое не красит команду.

    Наша команда сейчас на ходу. Надо сделать все, чтобы не упустить пятое место, на которое мы сейчас вышли. Пятое место - хорошее место, мы смотрим только наверх. Постараемся догнать тот же «Зенит». Почему бы и нет? - сказал Лебеденко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2015 05:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11