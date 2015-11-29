В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании

В Шотландии в субботу отметили 70-летний юбилей уникального британского турне московского "Динамо" по Великобритании.

В перерыве матча Кубка Шотландии между "Глазго Рейнджерс" и "Сент-Миррен" генеральный консул России в Эдинбурге Андрей Прицепов торжественно вручил руководству клуба из Глазго сувениры от московского "Динамо" - специально изготовленную по этому случаю футболку и мяч с подписями игроков клуба.

"Прошедшая в ноябре 1945 года игра стала уникальным событием не только для всех тех, кто ценит красоту футбола, но и в целом для двух стран-союзниц по Антигитлеровской коалиции, мирная жизнь в которых только начала налаживаться. Замечательно видеть, что историческую игру помнят и в России, и в Шотландии. Такие события формируют историю футбола и делают мир лучше", - сказал Прицепов.

В начале следующей недели торжественные мероприятия пройдут уже в Москве, в том числе во время игры чемпионата России "Динамо" - "Локомотив" 30 ноября. На них прибудут представители британских клубов, участвовавших в играх семь десятилетий назад. "Рейнджерс" представит известный у себя на родине бывший игрок команды Джон Браун.