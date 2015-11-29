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    Терехин: «Динамо» найдет замену Денисову»

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что потеря полузащитника Игоря Денисова не нанесет серьезного удара по бело-голубым, отметив, что команда не зависит от одного игрока.

    «Не считаю, что потеря Денисова нанесет серьезный удар по клубу. От одного игрока команда никогда не зависит. Проблем не будет, Кобелев найдет другого человека на эту позицию. В «Динамо» строится новая команда, без дорогостоящих игроков. Мне очень нравится, что Кобелев начинает привлекать в состав своих воспитанников. Если не доверять молодежи, а делать ставку только на легионеров и уже состоявшихся российских игроков, то у клуба не будет будущего. В этом году Кобелев наигрывает костяк, и не важно, какое место займет команда по итогам сезона. Уже к следующему чемпионату ребята окрепнут духовно и физически и смогут бороться за место в пятерке», — отметил Терехин.

    Источник: Известия

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    29.11.2015 04:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 29 ноября 2015, 19:14

      Ага- команда строиться,только денег ни на что нет

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      Рейтинг: +387

      petlyra 29 ноября 2015, 08:50

      Полностью поддерживаю слова: Если не доверять молодежи, а делать ставку только на легионеров и уже состоявшихся российских игроков, то у клуба не будет будущего.
      Слуцкому и Гинеру тоже желательно это почитать.

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 29 ноября 2015, 07:36

      Золотые слова Олег!!?

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