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    Лепехин: «Зенит» неадекватно оценивает соперника в чемпионате России»

    Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал поражение команда из Санкт-Петербурга в матче 17-го тура РФПЛ от грозненского «Терека» (1:4).

    «Почему мы видим разный «Зенит» в РФПЛ и ЛЧ? Пора этот вопрос задать Виллаш-Боашу. Первое, что мне приходит в голову, это неадекватная оценка соперника в чемпионате России. По-другому нельзя никак объяснить, почему футболисты в течение недели выходят на один матч, в котором контролируют игру и уверенно побеждают, а в другом безвольно и без вариантов проигрывают.

    Лимит не является главным врагом «Зенита». Даже если он и был главным противником Виллаш-Боаша, то в условиях, в которых находится питерский клуб, эту проблему можно было решить в течение месяца. А разговоры о лимите идут уже полгода», — сказал Лепехин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2015 03:50
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