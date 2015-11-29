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    Ловчев: «Орлов увидел горящие глаза Вилаш-Боаша. У него они только на судей горят»

    Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Зенита» (1:4) в Грозном от «Терека» в матче 17-го тура РФПЛ.

    «Провал «Зенита» – это продолжение старой темы, когда тренер вместо того, чтобы увидеть, что его команда просто плоха, начинает критиковать все вокруг. А на самом деле он должен разобраться, почему она вдруг перестала играть.

    Момент злобы ведь показателен. Тот самый, когда Хави Гарсия отправил мяч на трибуны, рассердившись, что не вышел Лодыгин. Очевидно, что совсем не в порядке атмосфера в команде.

    В премьер-лиге у «Зенита» регулярно трудности. Команда – футболисты и тренер – выбрали себе другой турнир. Сам Виллаш-Боаш постоянно говорит, что он в России

    Ноль ударов в створ первом тайме у «Зенита». Но не в связке ХалкДзюба дело. Дело в отношении и настрое. Питер настраивается худо-бедно еще как-то на ЦСКА, на «Краснодар», но совершенно не уважает команды низшей половины турнирной таблицы. Хотя там последнее время очень много сюрпризов, которые совсем не настораживают «Зенит».

    Геннадий Сергеевич Орлов увидел после игры горящие глаза тренера. Не знаю. По-моему, у него они только на судей горят», - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.11.2015 03:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 20:39

      А по мне, кажется, он кого-то из молодых должен выпустить в начале первого тайма, а кого-то - в конце матча, тем более если не укладывается в регламент по лимиту...

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