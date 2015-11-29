Кононов: «Не отказался бы от Измайлова и Широкова»

Опа!Эту новость нужно срочно показать Барбозе(агенту Измы).Он как раз ему сейчас клуб ищет,а тут такое...
Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о трансферных планах команды в зимнее межсезонье.
— Выход в стадию плей-офф Лиги Европы как-то изменил ваши планы в зимнее трансферное окно?
— Приобретения у нас зимой будут, но они не станут носить масштабный характер.
— Роман Широков и Марат Измайлов в прошлом сезоне очень помогали команде. Нужны ли они еще «Краснодару»?
— Да. Безусловно, я бы не отказался от этих футболистов. И Марат, и Роман здорово помогли в прошлом году. Но я не могу сказать, присоединятся ли эти игроки к нам зимой.