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    Кононов: «Не отказался бы от Измайлова и Широкова»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о трансферных планах команды в зимнее межсезонье.

    — Выход в стадию плей-офф Лиги Европы как-то изменил ваши планы в зимнее трансферное окно?

    — Приобретения у нас зимой будут, но они не станут носить масштабный характер.

    — Роман Широков и Марат Измайлов в прошлом сезоне очень помогали команде. Нужны ли они еще «Краснодару»?

    — Да. Безусловно, я бы не отказался от этих футболистов. И Марат, и Роман здорово помогли в прошлом году. Но я не могу сказать, присоединятся ли эти игроки к нам зимой.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.11.2015 03:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 29 ноября 2015, 18:31

      Опа!Эту новость нужно срочно показать Барбозе(агенту Измы).Он как раз ему сейчас клуб ищет,а тут такое...

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