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    Желудков: «Зенит» не хочет играть в чемпионате, ведь в Лиге чемпионов премиальные выше»

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Юрий Желудков не понимает, почему игроки его бывшей команды в Лиге чемпионов демонстрируют более содержательную игру, чем в чемпионате России. Напомним, «Зенит» в матче 17-гор тура РФПЛ в гостях уступил «Тереку» со счетом 1:4.

    «Наверное, «Зенит» просто не хочет играть. Ведь так нельзя постоянно играть в футбол. Вся команда в матче с «Тереком» ходила пешком, хотя футболисты были хорошо подготовлены к матчу. Не знаю, почему «Зенит» в Лиге чемпионов выступает лучше, чем в российском чемпионате. Наверное, премиальные там больше», — сказал Желудков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.11.2015 03:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 20:30

      Я думаю, многие легионеры уже с Вилашом вместе хотят уйти... а кто в европе смотрит матчи ЧР, а ЛЧ все смотрят...Да и, как мне кажется, и тренер принимает некоторые решения не в пользу чемпионата...

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