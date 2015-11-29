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    Ван Гаал: «Мы доминировали на протяжении всего матча»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал ничью в матче 14-го тура Примеры против «Лестера» (1:1).

    «Я разочаран. Думаю, мы могли бы и выиграть в этом матче. На протяжении всей игры мы доминировали, но из-за одной ошибки пропустили нелепый гол. «Лестер» – скоростная и опасная команда, в чем мы сегодня еще раз убедились. Разумеется, ничья нас устраивать не может. Хорошо, что мы сумели сравнять счет до перерыва. Во второй половине мы доминировали еще больше, но при этом я бы не сказал, что мы создали много моментов», – говорит ван Гаал.

    Источник: BBC

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    29.11.2015 01:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 29 ноября 2015, 14:36

      Фигню городит Галька. Специально посмотрел игру по телевизору и увидел очевидное - с МЮ вполне можно играть на равных, никакого доминирования. Лестер мог также забить, причем не один раз

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