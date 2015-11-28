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    Мутко: «Возможно, внесем поправки об использовании микрофона в регламент»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко дал свою оценку словам главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

    «Ничего такого Боаш-то не сказал, а вы начинаете наговаривать. Ну, сказал, что судье опыта не хватило. Действительно, Сергей Иванов — молодой арбитр. Ничего страшного не произошло. Эмоции португальца могу понять. Если бы вы 1:4 проиграли, что бы вы говорили тогда? Конечно, скажете еще и не такое. Я уже давно в футболе и многое помню», – говорит Мутко.

    Также чиновник прокомментировал удаление Алексея Евсеева.

    «Вы видели, какое удаление? Человек со всего маху врезался. Однозначно красная карточка, что здесь обсуждать. Понятно, что мальчишка молодой вышел, глаза горят, хотел помочь команде».

    По мнению главы РФС, отношение Виллаш-Боаша к делу может быть примером для других наставников.

    «Хороший тренер Виллаш-Боаш — переживает за все. Он дает интервью, и у него глаза горят. Португалец душой и телом работает. Я тертый калач – разных тренеров видел. Одни команду бросали, другие в раздевалку не заходили. В данном случае нужно с уважением относиться ко всем участникам матча. Человек переживает за команду. Дай бог, чтобы все такие были. Да, может, опыта, и правда, где-то не хватило, но Иванов у нас растущий, перспективный судья. Вошел в список ФИФА. Он старался объективно судить – это точно».

    Также Мутко прокомментировал выкрики Рамзана Кадырова в микрофон во время матча.

    «Что не запрещено, то можно. В регламенте по этому поводу ничего нет. Мы дальше, возможно, внесем поправки по данному вопросу. Но сейчас по действующему регламенту это не запрещено. Это равносильно барабанам на трибунах. Мы были с вами на матче Молдавия – Россия. Это здесь Рамзан один кричал, а там все 90 минут человек триста кричали: «Русские — …». И что-то никто не возмущался. А он кричит: «Молодцы», «Вперед».

    Источник: «Советский спорт»

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    28.11.2015 23:10
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +147

      Legion-o 29 ноября 2015, 15:38

      Если обьективно, без эмоций, то у Зенита наиболее слабое место это Лодыгин!

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 29 ноября 2015, 13:39

      Предлагаю Бомбадиру написать статью о том, как Боярский кричит "Каналья!" на матчах Зенита =)

      2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 29 ноября 2015, 13:18

      Вообще-то Зенит мог это "Молодцы! Вперёд!" отнести и на свой счёт и начать нормально играть.

      1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 29 ноября 2015, 10:42

      это не как не отразится на игры ф/к. Терек на своем стадионе Ахмат Арена.

      0
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 29 ноября 2015, 10:36

      Ебать, Кадыра дрочеры собрались, иди на хуй!

      -2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 ноября 2015, 08:47

      Планшет ошибку дал))), не Роман, а Рамзан!!!

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 29 ноября 2015, 08:45

      Кадыров от всей души болеет!!! А посмотрите на игре на Смородскую-Федуна-Гинера, и пр. Сидят, как в палате лордов, никаких эмоций... А Роман отжигает по полной!!! Молодца!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Сармат Ростов 29 ноября 2015, 10:44

      Горячий парень)))

      0
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      Рейтинг: +82

      Diak_horse 29 ноября 2015, 01:09

      Ну вот, честно! А что ныть-то????Ведь счет не 1-0, и не 2-1........счет 4-1!!!!4-1, Карл!!! Боаш - это главный персонаж, олицетворяющий мальчишку, конца 90х.....которой, вроде "рубаха-парень", а на самом деле все считают его нытиком, но отписать из "компании" никто не может.....вроде и "нормальный парень он", а на День Рождения никто не ЗОВЕТ...

      4
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      Рейтинг: +75

      тоширо 28 ноября 2015, 23:59

      мне кажется на каждом стадионе надо подогревать болел в микрофон. а то иногда такая тишина,как будто бы и нет никого)))

      2
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      Рейтинг: +82

      Diak_horse > тоширо 29 ноября 2015, 00:53

      Ага.....фразой......."Судья, продажная свинья - ты!"

      1
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > Diak_horse 29 ноября 2015, 02:58

      там козел был

      -2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > МасСуд 29 ноября 2015, 08:38

      Разве из микрофона звучали оскорбления? В чем вопрос? А вот то, что глава республики не пропускает матчи своей команды, и так за неё болеет, должно послужить примером остальным руководителя клубов!!!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > тоширо 29 ноября 2015, 10:46

      А иногда и правда никого нет

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      Рейтинг: +82

      Diak_horse > Semargl18 5 декабря 2015, 14:05

      Точно, забылся я.

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      Рейтинг: +82

      Diak_horse > Сармат Ростов 5 декабря 2015, 14:05

      Согласен с тобой.

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      Рейтинг: +82

      Diak_horse > МасСуд 5 декабря 2015, 14:06

      Правда твоя! Ничего не хотел своим сообщением сказать - сарказм чистой воды!)

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      Рейтинг: +2

      FCTG095 28 ноября 2015, 23:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну если это Тереку помогает,ты сука конечно запретишь и это!!!!!!!!!

      -9
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