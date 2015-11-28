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    Вице-президент «Терека»: «Плохому танцору известно что мешает»

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал высказывание главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ (4:1).

    «У Боаша всегда есть кого обвинить. Я считаю позором для «Зенита» все, что было на футбольном поле. Мы переиграли соперника по всем статьям. Так что нечего оправдываться. Я лично считаю, что судья, наоборот, слишком многое позволял «Зениту», прощая гостям наглые выходки, сделанные исподтишка. Рыбуса чуть не убили!» – говорит Алханов.

    По его мнению, использование громкой связи во время игры не могло отразиться на ходе матча.

    «Микрофон? Ну и что? Причем здесь это? Игра происходит на поле. Как говорится, плохому танцору известно что мешает».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2015 22:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Drugrus2 29 ноября 2015, 13:27

      Когда во время матча орут в микрофон по громкой связи, это раздражает.

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      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 23:19

      В сегодняшнем позоре виноват Боаш в первую очередь. В следующую - физики. Так безобразно подготовить команду!!!!!! пыром под зад из команды!!!

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 ноября 2015, 23:14

      Андре ведет себя, как пацан, которому что-то или кто-то всегда мешает команде играть. Пора взрослет и научиться признавать свои ошибки. А танцор он никудышний.

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