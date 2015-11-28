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    Созин: «За слова Виллаш-Боаша нужно спросить с «Зенита»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша в адрес судей после матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4).

    «Комитет по этике при Виталии Леонтьевиче еще не собирался. Я считаю, что на такие высказывания после проигранных матчей нужно делать скидку. Виллаш-Боаш уходит из «Зенита». Я не думаю, что надо на это внимание обращать. Раз руководство клуба этого не делает, значит, они его поддерживают. Тут надо спрашивать с клуба, правильно ли это.

    Я не могу инициировать заседание комитета по этике, это может сделать президент РФС или исполком. Но если бы меня спросили, готов ли инициировать заседание комитета по этому вопросу, я бы ответил, что не готов», – говорит Созин.

    Также он сравнил поведение португальца с поведением российских тренеров.

    «Это эмоции, но надо себя сдерживать. Никогда Леонид Слуцкий не скажет так, хотя наши тренеры тоже грубят – Валерий Карпин, Игорь Черевченко начал».

    Источник: Р-Спорт

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    28.11.2015 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 28 ноября 2015, 22:28

      Не тронь говно

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