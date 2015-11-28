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    Президент «Терека»: «Виллаш-Боашу следовало бы уважать страну, в которой он работает»

    Президент "Терека" Магомед Даудов после победы грозненской команды в матче 17-го тура РФПЛ против "Зенита" (4:1) прокомментировал слова Андре-Виллаш Боаша о том, что встреча напоминала "вечеринку".

    "Не знаю, может, «Зенит» и играл после вечеринки, но мы готовились к игре должным образом. Тренеру нужно достойно держать удар и не перекладывать ситуацию с больной головы на здоровую. После матча кулаками не машут. Призывы диктора поддержать команду являются частью праздничного антуража, ведь футбол является именно праздником.

    И, кстати, регламентом проведения соревнований это не запрещено. Зато наши болельщики не выражаются нецензурно, не жгут флаги других республик, ведут себя культурно. И вообще, главному тренеру «Зенита» следовало бы уважать страну, в которой он работает и получает заработную плату", - заявил Даудов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    28.11.2015 21:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +111

      lifter025 29 ноября 2015, 03:21

      Все правильно...

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      Рейтинг: +143

      Essence 29 ноября 2015, 00:09

      Кадыров молодчина!!!Появился мистер президент,завёл команду и стадион и грозненцы отдавались в каждом эпизоде.Смотрел матч и это очень ощущалось)

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      Рейтинг: +47

      89388900185 28 ноября 2015, 23:49

      верно сказано ЛОРД но боаша не наижу за его слова нужно уметь проигрывать а не плакать как баба

      -1
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      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 23:17

      конечно, раздражали эти крики через микрофон. Но Зенит по делу проиграл. Терек играл здорово. А мы были уставшие, без какой либо мотивации и тренер, как обычно, не знал, чО делать..... с баушем мы и в ЛЕ в след год можем не попасть.. нахрена его держат до конца сезона??????? Боаша гнать. Семака в и.о.

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 28 ноября 2015, 23:06

      я понимаю, когда мы, как граждане этой страны, позволяем себе иногда нелестно о ней высказаться, но когда заезжий "специалист", который, между прочим, очень неплохо здесь устроился, позволяет себе выпады , типа " такое возможно только в России", это не просто бестактно, это оскорбительно... Миллер, уволь его!

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 28 ноября 2015, 22:55

      Молодец! Не зря Магомедом назвали)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 ноября 2015, 22:31

      Хорошо сказал.

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      Рейтинг: +143

      Essence 28 ноября 2015, 22:25

      Полностью поддерживаю!

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      Рейтинг: +517

      Виталий1 28 ноября 2015, 22:20

      Золотые слова! К тому же АВБ не мешало бы помнить, что он в России представляет страну, которую в Европе считают бедными задворками и время от времени вынуждены эту страну спасать финансовыми вливаниями (за счёт европейских налогоплательщиков) от краха.

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