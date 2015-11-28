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    Виллаш-Боаш: «Третий гол решил исход встречи»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал результат матча 17-го тура РФПЛ против «Терека» (1:4). По мнению наставника, встреча Лиги чемпионов с «Валенсией» (2:0), которую "Зенит" проводил в середине недели, не сказалась на этой игре.

    «Мы были достаточно свежи, даже оставшись в меньшинстве во втором тайме. Проблема заключается в плохом первом тайме и двух быстрых голах «Терека». Мы продолжали верить, но когда удалось отыграть один мяч, мы сразу же пропустили третий. Этот момент определил исход встречи», - считает Виллаш-Боаш.

    Источник: ФК «Зенит»

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    28.11.2015 20:56
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