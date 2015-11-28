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    Каряка: «Чувствую себя еще не совсем тренером»

    Тренер "Амкара" Андрей Каряка после матча 17-го тура РФПЛ с "Крыльями Советов" (0:0) поделился впечатлениями от данной игры, а также рассказал о работе на тренерском поприще.

    "Думаю, сегодня две команды заслужили победу. Плохое поле, но обе команды показали неплохой футбол, имели ряд моментов. Как говорится, победила дружба. Ничья – закономерный результат.

    Конечно, чувствую себя еще не совсем тренером. Часто тренируюсь вместе с командой как игрок. Но тем не менее, работа в "Амкаре" мне нравится. Конечно, сложно перестраиваться, иногда в каких то моментах думаешь, как бы сам сыграл в том или ином эпизоде. Надо набираться опыта. Но в целом, мне нравится", - заявил Каряка.

    Источник: Rusfootball.info

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    28.11.2015 18:45
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