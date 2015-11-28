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    Набиуллин заинтересовал клубы из Англии и Германии

    Агент защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина Томас Цорн рассказал об интересе к своему подопечному со стороны клубов из английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги.

    "Насчет Набиуллина я общаюсь с клубами из Англии, Германии и России. Мне звонили из нескольких клубов английской премьер-лиги после матчей "Рубина" с "Ливерпулем". Помимо этого, я веду переговоры с тремя большими российскими клубами и одним немецким.

    Интерес к игроку в Европе сейчас достаточно большой: Набиуллин – молодой и быстрый левоногий футболист, такие игроки пользуются большим спросом. Кроме того, у него есть шанс сыграть за сборную России на ЧЕ-2016 года во Франции", – сказал Цорн.

    Источник: Euro-football.ru

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    28.11.2015 18:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 28 ноября 2015, 19:45

      Сцка, какие еще три БОЛЬШИХ российских??! Нееееееат!!!

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