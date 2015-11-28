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    Юрченко: «Перевертайло придал «Уфе» вариативности и свободы мысли»

    Вратарь "Уфы" Давид Юрченко рассказал о том, что изменилось внутри команды с приходом в клуб нового главного тренера Евгения Перевертайло.

    "Сейчас, наверное, пришло время применить новую схему, новую тактику. И, конечно, новую психологию, потому что это важнейший фактор в футболе: если с ней все в порядке, команда играет. Перевертайло придал нам вариативности, добавил свободы мысли. Стало меньше ограничений. Мы, игроки, сами принимаем решения на поле и несем за них ответственность.

    Сейчас игроки проводят больше времени вместе. Конечно, это хорошо влияет на атмосферу в команде. Когда люди общаются между собой, тем более не только о футболе, но и личном, это приносит позитив", - отметил голкипер.

    Источник: ТАСС

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    28.11.2015 18:36
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