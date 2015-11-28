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    Аверьянов: «Поле в Самаре неплохое, но дренажная система там плохая»

    Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов после матча волжан с "Амкаром" (0:0) в рамках 17-го тура РФПЛ поделился мнением о качестве газона на стадионе "Металлург" в Самаре.

    "Само по себе поле в Самаре неплохое. Просто там плохая дренажная система. Там все переделывали после той грязной игры с «Локомотивом», которую многие до сих пор помнят. Тогда была такая погода, что все таило. А потом все промерзло, и «дренажку» пришлось переделывать. Но переделали это кустарным методом, затем появился подогрев. Так что в Самаре очень слабая «дренажка». Она сейчас просто не срабатывает. Хотя газон достаточно качественный, однако из-за некачественной «дренажки» вода на нем задерживается", - отметил специалист.

    Источник: Eurofootball

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    28.11.2015 18:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      podsolnuh 28 ноября 2015, 19:56

      не ху,, на таких полях играть. убожество

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