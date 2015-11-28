Мутко: «РФС заявил УЕФА достаточно жесткую позицию по ситуации с болельщиками «Зенита»

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с болельщиками питерского "Зенита", которые, возможно, не смогут посетить выездной матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".



"Конечно, будем вмешиваться. Уже вмешались. Сегодня мы поговорили на эту тему с директором департамента УЕФА по проведению соревнований Джорджо Маркетти. Заявили свою достаточно жесткую позицию. Я солидарен с "Зенитом": должны быть соблюдены принципы fair play. Если мы понимаем, что это такое", – заявил Мутко.



Ранее мэр Гента Даниэль Термон заявил, что примет меры, чтобы не допустить присутствия питерских болельщиков на стадионе из-за опасения столкновений с турецкой диаспорой Гента.