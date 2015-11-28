Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глушаков: «Дзюба забил 20 голов, а сколько из них с пасов Халка? Вот и ответ»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился мнением о ситуации между руководством красно-белых и Романом Широковым, а также объяснил, в чем секрет высокой результативности нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

    Как повлияла на команду история с Романом Широковым?

    – А как она повлияет? Мы же футболисты, не руководство клуба. На месте Широкова мог оказаться кто-то из нас. Это вопрос клуба и самого Ромы

    У вас есть такой же пункт в контракте, как у Широкова?

    – У меня нет.

    Не насторожило, что с приходом Слуцкого в сборную вы не так часто попадаете в состав?

    – Это выбор тренера, у которого есть свое видение игры. Мое дело – тренироваться и доказывать. А решение – за ним.

    Как можете охарактеризовать то, что творит Дзюба, – у Артема уже больше 20 голов!

    – Так там Халк есть. Если убрать Халка, тяжело будет и Дзюбе. Посмотрите, сколько голевых пасов отдал бразилец! Артем 20 забил, а сколько из них с пасов Халка… Вот и ответ. Но понятно, что команда играет, есть результат. Артем старается, это приносит свои плоды – он же не только стоит и ждет, когда бразилец отдаст пас. Молодец, доказывает. Но то, что творит Халк – это производит очень сильное впечатление.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2015 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 14:31

      Мне в Зените удивляет одно - неужели руководители не видят, что Вилаш-Боаш просто игнорирует ЧР, чтоб доказать правоту своих слов?Конечно, отчасти он и прав...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 28 ноября 2015, 19:53

      денис прав.уйдет халк и не будет великого дзюбинью

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12466

      Вомбат 28 ноября 2015, 17:03

      "На месте Широкова мог оказаться кто-то из нас." Сразу вспоминается "Напьешся - будешь".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8940

      vladik12 28 ноября 2015, 16:42

      Вот, даже Глушак понимает, что Халк в "Зените" выполняет одно из трех мужских дел - выращивает дерево семейства Игрочишки.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11