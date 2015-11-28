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    Покеттино: «Мне нравится философия «Тоттенхэма»

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от работы в лондонском клубе. Также специалист заявил, что в будущем мог бы возглавить сборную Англии.

    "Возглавить сборную Англии? В футболе все может быть. Никогда не знаешь, что будет в будущем. Если бы кто-нибудь спросил меня три-четыре года назад, буду ли я работать в Англии, я бы сказал: "Разумеется, нет, я ведь не знаю языка". Но после мне позвонил владелец "Саутгемптона" и позвал меня возглавить команду. Теперь я здесь, в "Тоттенхэме", и говорю на английском.

    Сейчас я счастлив в "Тоттенхэме", я получаю удовольствие от работы. Мне нравится философия клуба, которую разделяют игроки и руководство, – цитирует Покеттино Off The Post.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 15:57
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