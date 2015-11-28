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    «Милан» – «Сампдория». Смотреть онлайн

    Непростое испытание ожидает "Милан" в рамках очередного тура итальянской Серии А в домашнем матче на "Сан-Сиро" против "Сампдории". Подопечным Михайловича удалось в последнее время существенно поправить свое турнирное положение благодаря серии победных результатов, но последнее досадное поражение от "Ювентуса" могло в очередной раз больно ударить по амбициям красно-черных. Теперь перед своими болельщиками миланцы обязаны реабилитироваться, тем более, что противостоять им будет неровно выступающая ныне "Сампдория".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Милан" – "Самдория". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 21:47
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