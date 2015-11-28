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    «Атлетико» - «Эспаньол». Смотреть онлайн

    В качестве явного фаворита противостояния с "Эспаньолом" подходит мадридский "Атлетико" к очередному своему домашнему матчу в рамках чемпионата Испании. У подопечных Диего Симеоне в активе впечатляющая серия игр без поражений. Все же от лидера мадридцы отстают уже на четыре балла, а потому позволить себе очередную потерю очков футболисты "Атлетико" не могут. В то же время "Эспаньол" должен быть в хорошем расположении духа после уверенной домашней победы над "Малагой" в прошлом туре.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Атлетико" - "Эспаньол". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 15:32
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