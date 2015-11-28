«Рома» планирует расстаться с Руди Гарсией

Руководство "Ромы" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Руди Гарсии. Сообщается, что его место может занять наставник "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо.

Это произойдет в том случае, если по итогам нынешнего сезона "Рома" не сумеет добыть ни одного титула. Утверждается, что руководство "волков" уже имеет предварительное согласие Ди Франческо, который с 1997 по 2001 год защищал цвета "Ромы" в качестве футболиста.

На данный момент римляне идут на четвертом месте в турнирной таблице.