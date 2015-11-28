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    Кононов: «Почему бы не замахнуться на финал Лиги Европы»

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов в преддверии матча 17-го тура РФПЛ против "Ростова" отметил, за счет чего его команда может победить своего соперника, а также рассказал о планах "быков" в Премьер-лиге и Лиге Европы.

    Можно ли сказать, что предстоящий матч с "Ростовом" будет одинаковым по важности с "Боруссией"?

    – Безусловно. "Ростов" показывает очень хороший футбол, они организованны как в обороне, так и в атаке. Каждый игрок знает свою позицию. Очень непростая для нас игра.

    За счет чего "Краснодар" может обыграть "Ростов"?

    – Мы работаем над этой игрой. Конечно, не думаю, что могут быть какие-то сюрпризы. Рассчитываем на индивидуальное качество наших игроков.

    В "Краснодаре" есть разделение по важности чемпионат России и Лига Европы? К чему больше приоритет?

    – Таких больших разделений нет, но понимаем, что чемпионат России для нас первостепенный. Мы понимаем, что от того, как мы выступил в Премьер-лиге будет зависеть то, где мы будем играть в следующем году – в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Ставим большие цели себе. Лига Европы также важна. Нужно поэтапно ставить задачи.

    –​ Гранквист сказал, что хотел бы получить в 1/16 финала более слабого соперника... Разделяете это мнение?

    – Знаете, не думаю, что на этом этапе будут слабые соперники. Хотелось бы, чтобы попалась такая команда, которую мы бы смогли победить. Даже играя с "Боруссией" в первом матче мы пропустили в концовке первого тайма и второго, а в этой игре мы вообще выиграли. Почему бы нам соответственно не замахнуться на какое-нибудь серьезное достижение в Лиге Европы?

    –​ Выйти в финал?

    – Конечно.

    "Краснодар" в чемпионате России претендует на какое место?

    – Мы будем биться за первое место. Но вы видите, разница в очках есть. Все зависит от того, как сыграем с "Ростовом" и "Кубанью". Тогда и будет четкое представление как мы будем играть и какие цели ставить в следующем году.

    Источник: Rusfootball.info

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    28.11.2015 15:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 29 ноября 2015, 13:19

      Удачи нашим "Быкам"!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 28 ноября 2015, 17:06

      Надо быть реалистами. Год назад Днепр был сильнее, чем Краснодар сейчас. Предел нынешнего Краснодара 1:4 финала, если повезет. Однако нельзя исключать усиления команды зимой. Если хотя бы 3 сильных игроков на проблемные позиции подпишут, то финал ЛЕ станет возможен.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 ноября 2015, 17:02

      Ждите сюрприза

      0
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      Рейтинг: +642

      somn 28 ноября 2015, 15:56

      Смеяться некому...

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