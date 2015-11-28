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    Ташуев: «Бывает, смотрим на скамейку, 15 минут думая, кого выпускать»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал итог матча 17-го тура РФПЛ, в котором его команда упустила победу над "Уфой" (2:2).

    "Пенальти не забиваем – это раз, пропускаем в очередной раз из-за какой-то детской ошибки – это два, в конце пустые ворота, но выносит игрок – это три.

    Игра сама по себе была боевая, команды бились за те очки, которые очень нужны в первенстве. Много борьбы, хороших атак, много агрессии в штрафной площади, качественного футбола, организации игры. В целом хороший матч получился.

    Конечно, обидно. Второй матч мы ведем по игре и по счету, но не доводим до конца. Но сегодня ребята выглядели более целостно, чем в предыдущем матче.

    Бывают моменты, когда смотрим на скамейку, 15 минут думая, кого выпускать. У нас, к сожалению, нет ротации. Проблема. Мы не можем тактически перестроить игру, выпускаем игроков не на те позиции. У нас нет творческого подхода к игре", - заявил специалист в эфире телеканала "Наш Футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 15:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 28 ноября 2015, 17:08

      Что же ты за тренер, если у тебя нет творческого подхода? (Вообще-то он хороший тренер, просто говорит глупости. Еще при Советах глупости говорил.)

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 28 ноября 2015, 16:16

      Как это кого? А где Аршавин с Павлюченко ?

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