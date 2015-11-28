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    «Манчестер Сити» - «Саутгемптон». Смотреть онлайн

    Унизительное поражение в прошлом туре потерпела команда Мануэля Пеллегрини от "Ливерпуля", а потому теперь обязана реабилитироваться перед своими болельщиками в игре с достаточно непростым соперником в лице "Саутгемптона". Конечно, в прошлом сезоне подопечные Рональда Кумана выглядели куда более грозной силой, но и сейчас "святые" способны удивить в каждой отдельной встрече.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Манчестер Сити" - "Саутгемптон". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 15:01
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