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    Перевертайло: «На результат матча с «Кубанью» повлияли наши ошибки»

    Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло после матча 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги против "Кубани", который завершился со счетом 2:2, заявил, что ничья - наиболее закономерный исход встречи.

    "Конечно, наши ошибки повлияли на результаты. У нас было три критических ошибки и соперник две из них использовал. Третью удалось нейтрализовать уже в добавленное время. Но были и хорошие шансы для взятия ворот у нас и немало. В целом футболисты старались. Конечно, надо избавляться от ошибок, прежде всего в обороне и более разнообразно действовать в атаке", - сказал специалист в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 ноября 2015, 14:57

      самокритично, но и шибки Кубани тоже повлияли на результат матча... обидно пропускать на последней минуте

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