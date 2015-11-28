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    «Крылья Советов» - «Амкар». Стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Амкаром". Встреча состоится на стадионе "Металлург" в Самаре и начнется в 15:00 по московскому времени.

    "Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Симайс, Бурлак, Таранов, Молло, Чочиев, Ятченко, Померко, Надсон, Яхович.

    "Амкар": Селихов, Черенчиков, Джикия, Бутко, Занев, Огуде, Гол, Баланович, Пеев, Шаваев, Прудников.

    Напомним, "Бомбардир" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 14:42
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