«Крылья Советов» - «Амкар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Амкаром". Встреча состоится на стадионе "Металлург" в Самаре и начнется в 15:00 по московскому времени.

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Симайс, Бурлак, Таранов, Молло, Чочиев, Ятченко, Померко, Надсон, Яхович.



"Амкар": Селихов, Черенчиков, Джикия, Бутко, Занев, Огуде, Гол, Баланович, Пеев, Шаваев, Прудников.

Напомним, "Бомбардир" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

