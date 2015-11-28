«Бавария» - «Герта». Смотреть онлайн

Впервые за много лет "Герта" пытается прорваться в еврокубки, по крайней мере в этом сезоне столичный клуб держится в еврозоне. Сегодняшний матч будет определяющим для амбиций берлинцев и игроки постараются сыграть достойно. А "Бавария" продолжит отстаивать статус лидера чемпионата.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Бавария" - "Герта". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.