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    «Бавария» - «Герта». Смотреть онлайн

    Впервые за много лет "Герта" пытается прорваться в еврокубки, по крайней мере в этом сезоне столичный клуб держится в еврозоне. Сегодняшний матч будет определяющим для амбиций берлинцев и игроки постараются сыграть достойно. А "Бавария" продолжит отстаивать статус лидера чемпионата.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу "Бавария" - "Герта". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 13:59
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