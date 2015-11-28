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    Румменигге пророчит «Баварии» финансовые проблемы

    Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что на сегодняшний день финансовая ситуация клуба стабильна, но если не изменить подход к управлению, в ближайшие годы могут возникнуть проблемы.

    "По итогам прошлого года мы имеем рекордную прибыль в 24 миллиона евро. Но если мы не изменим систему распределения средств от продажи телевизионных прав, ситуация может ухудшиться. Пока мы компенсируем этот момент успешным выступлением в еврокубках. Но немецкому футбольному союзу нужно расширять рынок телевизионных прав. В противном случае наши лучшие футболисты будут продолжать смотреть в сторону Англии", - сказал функционер.

    Источник: Goal.com

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    28.11.2015 12:59
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