Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матч «Крылья Советов» - «Амкар» могут перенести из-за состояния поля

    Сегодня в Самаре должен состояться матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Амкаром".

    Как стало известно "Бомбардиру", представители обоих клубов остались недовольны состоянием поля на стадионе "Металлург". Сообщается, что встреча может не состояться, но окончательного решения по переносу матча еще не принято.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2015 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 ноября 2015, 16:00

      Если бы игра была с Зенитом или Локо, то Крылышкам засчитали бы техническое поражение или назначили бы встречу на резервном стадионе. А Амкар может и на "огороде" побегать! вид такой, как-будто только что коров прогнали с поля! Позорище!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 28 ноября 2015, 14:29

      Надо арендовать поляну в ОАЭ на ноябрь и декабрь и там играть. Если не могут у себя содержать поля. Уродство какое-то, а не РФПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Петро14/88 > koka7751 28 ноября 2015, 17:10

      А поа почему а оао? А не играть просто в манеже)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      астраханец 28 ноября 2015, 14:10

      Каждый год одно и то же. Зато у нас осень-весна, товарищи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 28 ноября 2015, 13:25

      Коралловый риф напоминает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 ноября 2015, 13:23

      Зато на Матч ТВ потратили 1Млрд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 ноября 2015, 13:14

      Зачем переносить, техпоражение крыльям поставить, как КАМАЗУ из пфл))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      MonTee 28 ноября 2015, 12:57

      и правда, что это с полем такое. 2 дня ливень фигачил, а на след день мороз. СТРААААННО

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11