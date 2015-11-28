Матч «Крылья Советов» - «Амкар» могут перенести из-за состояния поля

Если бы игра была с Зенитом или Локо, то Крылышкам засчитали бы техническое поражение или назначили бы встречу на резервном стадионе. А Амкар может и на "огороде" побегать! вид такой, как-будто только что коров прогнали с поля! Позорище!
Сегодня в Самаре должен состояться матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Амкаром".
Как стало известно "Бомбардиру", представители обоих клубов остались недовольны состоянием поля на стадионе "Металлург". Сообщается, что встреча может не состояться, но окончательного решения по переносу матча еще не принято.