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    Экс-президент «Локомотива»: «Якунин сказал, что выгонит меня с работы, если я подам жалобу на «Зенит»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что глава «РЖД» Владимир Якунин запретил ему подавать жалобу на «Зенит» в швейцарский суд из-за лишнего легионера на поле.

    «Закон был полностью на нашей стороне. В регламенте четко написано: если вышел на поле лишний легионер, команда наказывается техническим поражением. «Зенит» отделался штрафом, я стал готовить документы для апелляции в швейцарский суд, и мне позвонил Якунин. Сказал, что скандал в российском футболе не нужен. Я объяснил, что скандала нет: закон полностью на стороне «Локомотива». Владимир Иванович ничего не запрещал, напоследок сказал: «Ну ты подумай».
    Я продолжил заниматься этим делом. Вскоре опять звонок, уже обеспокоенный. Отвечаю: «Так вы же просили подумать. Я и подумал – мы все правильно делаем». В тот раз Якунин тоже больше ничего не сказал. А когда мы документы уже собирались отправлять в Лозанну, Якунин позвонил опять и уже в другой тональности. Сказал: или я закрываю вопрос, или он меня выгоняет с работы», — заявил Наумов.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.11.2015 11:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 1 декабря 2015, 18:12

      Дело не в Зените и Локомотиве, а в том, что два дядьки встретились(даже не владельцы клубов, а госслужащие) и между собой "порешали" как правильно сделать. Так эти дяди и весь чемп расписывают, по договоренности. А кто то переживает, ходит на стадион, на выезды ездиет. Поэтому уже давно к футболу отношусь прохладно.

      0
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 29 ноября 2015, 15:35

      Сейчас уже бесполезно об эом рассуждать.
      Хотя, по еловечески его понять могу - работа дороже. А бомжи, как ни крути охуели вместе с Якуниным

      1
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      Рейтинг: +36

      graf34 29 ноября 2015, 14:25

      ну, это и есть административный ресурс... в футболе... а в других местах или сферах называется еще проще - коррупция...

      1
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 28 ноября 2015, 16:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и трепло ты, Наумов!

      -4
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > zenitforever2015 29 ноября 2015, 17:51

      Обоснуй, клоун.

      0
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      Рейтинг: +642

      somn 28 ноября 2015, 15:55

      В чём Наумов признаётся? В собственной трусости?

      1
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      Рейтинг: +11366

      alp 28 ноября 2015, 15:46

      Зенит настолько крут, что любая шавка пытается хоть как то погреться в лучах славы клуба из Санкт-Петербурга. Наумов не оказался исключением ))

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 ноября 2015, 14:45

      хочет напомнить о себе, так беги в канаду и пиши что у нас все наркоманы и тебя заставляли всех кормить, может опять при работе будешь хлебной работе за океаном

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 28 ноября 2015, 13:37

      Копец! Зенит лоббируют даже руководство конкурентов! Это Миллер все купил!

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 28 ноября 2015, 13:37

      Правда,рано или поздно вылазиет!!!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 ноября 2015, 13:28

      Теперь вот и Якунина выгнали....А голубой клуб наказать надо... Только как? Он же голубой,ему пофиг))))

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