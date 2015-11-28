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    Икарди: «Я — капитан, и я не хочу никуда уходить»

    Капитан «Интера» Мауро Икарди заявил, что низкая результативность в текущем сезоне не заставила его подумать о смене клуба.

    «Я — капитан «Интера» и я не хочу никуда уходить. В ближайшее время я должен начать играть стабильнее. И, соответственно, больше забивать», — заключил Икарди.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.11.2015 10:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +143

      Essence 28 ноября 2015, 14:29

      Капитанство это уже немного другая роль.Оно меняет отношение к игре.Ты уже просто бомбардир,который стоит около штрафной и отбивает от себя мяч в ворота.Чисто психологически это ответственность за результат команды.Я не очень понимаю капитанства нападающих,потому что это отражается всегда на результативности их,но удачи ему.

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      Рейтинг: +22

      Igreks 28 ноября 2015, 13:03

      Игра твоя - как говорится, в никуда!!!

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