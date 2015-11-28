Икарди: «Я — капитан, и я не хочу никуда уходить»

Капитанство это уже немного другая роль.Оно меняет отношение к игре.Ты уже просто бомбардир,который стоит около штрафной и отбивает от себя мяч в ворота.Чисто психологически это ответственность за результат команды.Я не очень понимаю капитанства нападающих,потому что это отражается всегда на результативности их,но удачи ему.
Капитан «Интера» Мауро Икарди заявил, что низкая результативность в текущем сезоне не заставила его подумать о смене клуба.
«Я — капитан «Интера» и я не хочу никуда уходить. В ближайшее время я должен начать играть стабильнее. И, соответственно, больше забивать», — заключил Икарди.