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    Бундеслига. «Бавария» одержала очередную победу и другие результаты

    В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" со счетом 2:0 взяла верх над берлинской "Гертой".

    В другой встрече вечера "Ганновер-96" решил вопрос об исходе матча с "Ингольштадтом" еще в первом тайме, а во второй половине игры лишь укрепил собственное превосходство.

    Гол экс-игрока ЦСКА Стивена Цубера не помог "Хоффенхайму" удержать преимущество в матче с "Боруссией" из Менхенгладбаха – 3:3.

    "Гамбург" в гостях добился уверенной победы над "Вердером", а "Майнц" минимально одолел "Айнтрахт" – 2:1.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    Бавария – Герта – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мюллер, 34; 2:0 – Коман, 41.

    Вердер – Гамбург – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Иличевич, 3; 0:2 – Грегоритч, 27; 1:2 – Уджа, 62; 1:3 – Мюллер, 68.

    Ганновер-96 – Ингольштадт – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Марсело, 5; 2:0 – Андреасен, 11; 3:0 – Караман, 24; 4:0 – Бех, 85.

    Хоффенхайм – Боруссия М – 3:3 (2:1)

    Голы: 0:1 – Джонсон, 5; 1:1 – Цубер, 11; 2:1 – Полански, 34; 3:1 – Амири, 47; 3:2 – Дрмич, 56; 3:3 – Джонсон, 87.

    Майнц – Айнтрахт – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Муто, 5; 2:0 – Малли, 42; 2:1 – Сеферович, 61.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 19:44
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