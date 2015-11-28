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    РФПЛ. «Терек» с разгромным счетом победил «Зенит»

    В матче 17-го тура РФПЛ грозненский "Терек" на "Ахмат-Арене" с разгромным счетом 4:1 одолел действующего чемпиона России – питерский "Зенит".

    В первом тайме хозяева дважды поразили ворота Юрия Лодыгина, создав хороший задел на победу. В начале второй половины игры бразилец Халк зажег интригу в матче, однако Магомед Митришев, оформивший дубль, тут же ее погасил.

    Поставил же жирную точку во встрече Мацей Рыбус, так же сделавший дубль.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Терек (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:1 (2:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Митришев, 32; 2:0 – Рыбус, 42; 2:1 – Халк, 54; 3:1 – Митришев, 55; 4:1 – Рыбус, 87.

    Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Семенов, Родолфо, Иванов, Маурисио, Адилсон, Рыбус, Айссати (Кадыров, 90), Митришев (Мбенгуе, 77).

    Зенит: Лодыгин, Анюков (Ткачук, 81), Ломбертс, Гарай, Смольников (Рязанцев, 60), Витсель, Хави Гарсия, Данни, Шатов (Евсеев, 63), Халк, Дзюба.

    Предупреждения: Городов, 41; Кудряшов, 69; Митришев, 73; Хави Гарсия, 80; Иванов, 84; Халк, 90; Маурисио, 90.

    Удаление: Евсеев, 71.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 19:23
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +34

      Смит80 30 ноября 2015, 11:03

      Зенит - лодыри и бездари!!! Поздравляю Рахимова и игроков Терека...!

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 29 ноября 2015, 01:17

      ну спартак сражался и проиграл достойно 2-1) зенит же влетел)), 4-1)
      за спартак людям подарили машины)),за зенит фиг с маслом),

      0
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      Рейтинг: +107

      санек26 29 ноября 2015, 00:32

      ребят кто-то кому-то игру сдал (посмотрите повтор
      )

      -2
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      Рейтинг: -29

      Сумкин Сын 28 ноября 2015, 23:40

      Зенит хотел быть догоняльщиком ЦСКА,а стал отсасывальщиком у Терека!!!!!

      0
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      Рейтинг: +15

      Арслан) 28 ноября 2015, 23:23

      очень хорошо смотрится терек в последних играх они еще покажут себя в россии и на европейских аренах, контроль мяча очень хороший,,,

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 ноября 2015, 23:14

      Ого 106 комментариев)). Ведь всё ясно-Зениту нужны 2 тренера-1 для РФПЛ ,другой для ЛЧ и все будут счастливы))

      0
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      Рейтинг: +12

      Liiio 28 ноября 2015, 22:38

      чеченцы в порядке!...ткнули зенит :)

      2
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      Рейтинг: +1406

      DemSerg 28 ноября 2015, 22:34

      Ожидаемое деклассирование Зины.

      0
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 28 ноября 2015, 22:31

      А как оскорбительно болел и игроков терека называют?

      -2
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > MastaRave 29 ноября 2015, 13:20

      Школота!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 28 ноября 2015, 22:12

      Заслуженная победа, мне за свою команду немного неудобно , АВБ доиграется до того что мы в ЛЧ не попадём

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