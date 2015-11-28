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    РФПЛ. «Крылья Советов» и «Амкар» голов не забили

    В матче 17-го тура РФПЛ "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с пермским "Амкаром". Итоговый счет 0:0.

    Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовый онлайн матча

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Симайс, Бурлак, Таранов, Молло, Чочиев (Яковлев, 75), Ятченко, Померко, Надсон, Яхович.

    Амкар: Селихов, Черенчиков, Джикия, Бутко, Занев, Огуде, Гол (Чума, 78), Баланович, Пеев (Комолов, 66), Шаваев (Зайцев, 60), Прудников.

    Предупреждения: Таранов, 20; Занев, 21.

    Судья: Алексей Матюнин (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2015 16:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 28 ноября 2015, 20:52

      Кстати, один из творцов этого огорода теперь в Амкаре работает. При нем это поле реконструировали.

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      Рейтинг: +36

      salonik 28 ноября 2015, 17:10

      почему из года в год в Самаре вместо поля огород???

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      Рейтинг: +12

      Петро14/88 > salonik 28 ноября 2015, 17:12

      Зима может потому- что, и поле натуральное )

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      Рейтинг: +1710

      Sviro > salonik 28 ноября 2015, 17:46

      Вот скоро построят стадион к ЧМ и будет отличное поле. Мы сами что ли его вскапываем?

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      Рейтинг: +36

      salonik > Sviro 28 ноября 2015, 18:15

      Понятное дело, что не сами) Ну вот пример скажем Питера и северных стран вроде Швеции показывает, что можно и при не лучшем климате поле подготовить.

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      Рейтинг: +103

      Sherd_97 > salonik 28 ноября 2015, 18:32

      Когда на кануне матча почти в декабре в +9 льет ливень, а затем мороз -5, тут хочешь, не хочешь газону капец придет

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      Рейтинг: +73

      MonTee > Sherd_97 28 ноября 2015, 20:15

      они просто этого не понимают

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