РФПЛ. «Крылья Советов» и «Амкар» голов не забили

Кстати, один из творцов этого огорода теперь в Амкаре работает. При нем это поле реконструировали.
В матче 17-го тура РФПЛ "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с пермским "Амкаром". Итоговый счет – 0:0.
Чемпионат России. РФПЛ. 17-й тур
Крылья Советов (Самара) – Амкар (Пермь) – 0:0 Текстовый онлайн матча
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Симайс, Бурлак, Таранов, Молло, Чочиев (Яковлев, 75), Ятченко, Померко, Надсон, Яхович.
Амкар: Селихов, Черенчиков, Джикия, Бутко, Занев, Огуде, Гол (Чума, 78), Баланович, Пеев (Комолов, 66), Шаваев (Зайцев, 60), Прудников.
Предупреждения: Таранов, 20; Занев, 21.
Судья: Алексей Матюнин (Москва).