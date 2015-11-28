«Барселона» — «Реал Сосьедад». Онлайн-трансляция

«Барселона» нанесла сокрушительное поражение мадридскому «Реалу», но «Атлетико» по-прежнему находится в 4 очках от каталонской команды в турнирной таблице. Чтобы сохранить комфортное преимущество, «Барселоне» предстоит обыграть «Реал Сосьедад».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" – "Реал Сосьедад". Начало в 18:00, не пропустите!