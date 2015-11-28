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    Моуринью: «Когда Дрогба критикует меня, он просто желает продать книгу»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью связал критику со стороны бывшего игрока «синих» Дидье Дрогба с выходом новой книги о жизни форварда. Напомним, что ивуарийский игрок отмечал нехватку лидеров в команде, тренируемой португальским специалистом.

    «Когда игрок начинает говорить, чтобы продать книгу, то я это не читаю. Мне интересны хорошие интервью таких игроков, как Дрогба, с телевидением, журналистами. А это не интервью, а желание продавать книги. Меня это не расстраивает, это объективная реальность», — резюмировал Моуринью.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2015 09:28
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